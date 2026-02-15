Alloggi Atc | graduatorie tempi di assegnazione e cosa succede quando le case restano chiuse

A Torino la crisi abitativa si legge nei numeri: centinaia di famiglie attendono un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), mentre centinaia di appartamenti restano inutilizzati, spesso bloccati da lavori di manutenzione, vincoli burocratici o contenziosi legali. I quartieri più colpiti.🔗 Leggi su Torinotoday.it

#Pagani-Gru La Regione Campania ha dato il via libera alle nuove graduatorie per l’assegnazione degli alloggi ERP a Pagani.

Sono aperte le prenotazioni per il Fondo Sociale 2026, destinato alle famiglie in difficoltà economica che occupano case Atc.

Alloggi Erp, l’anzianità di residenza non fa graduatoria. Il Comune si adegua alla ConsultaL'anzianità di residenza sul territorio di un comune non c'entra col reale stato di bisogno di chi fa richiesta di un alloggio residenziale pubblico. Lo ... piacenzasera.it

Case occupate, il nodo degli alloggi recuperati e mai assegnati. Scontro in Circoscrizione 6ATC presenta i dati sugli abusivi, mentre politica e residenti si confrontano su tempi, responsabilità e gestione degli appartamenti vuoti ... torinoggi.it

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 febbraio, all’interno del complesso Atc di via Ghedini, un alloggio di edilizia sociale occupato abusivamente da due famiglie rom è stato recuperato dalla Polizia Locale. facebook