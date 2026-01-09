Case Atc e famiglie in difficoltà economica aperte le prenotazioni per accedere al fondo sociale 2026

Sono aperte le prenotazioni per il Fondo Sociale 2026, destinato alle famiglie in difficoltà economica che occupano case Atc. Questo sostegno regionale mira a supportare gli inquilini delle abitazioni popolari in situazione di morosità incolpevole, facilitando l'accesso alle risorse necessarie per il pagamento delle bollette. La procedura è rivolta a coloro che necessitano di aiuto per fronteggiare le spese e restare negli alloggi di proprietà pubblica.

Prende il via la raccolta delle domande per il fondo sociale regionale a sostegno della morosità incolpevole, destinato agli inquilini di case popolari che si trovano in difficoltà economica e non riescono a far fronte a tutte le spese in bolletta. Chi risiede a Torino e nell'area metropolitana.

