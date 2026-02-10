Pagani via libera alle graduatorie per l' assegnazione degli alloggi ERP

#Pagani-Gru La Regione Campania ha dato il via libera alle nuove graduatorie per l’assegnazione degli alloggi ERP a Pagani. Con un decreto firmato il 18 dicembre, la regione ha approvato l’avviso pubblico che permette di inserire i richiedenti nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo. Ora, le domande saranno valutate e le graduatorie saranno aggiornate per l’anno 2026, per assegnare più facilmente le case a chi ne ha bisogno.

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale numero 430 del 18 dicembre 2025, ha approvato l’Avviso pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per l’anno 2026. “Questa.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su pagani libera Alloggi Erp, pubblicato l’avviso per la formazione delle graduatorie comunali: domande a partire dal 2 marzo È stato pubblicato l’avviso pubblico per la formazione delle graduatorie comunali relative agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Finestre abbandonate in via degli Ernici dopo i lavori agli alloggi di Erp In via degli Ernici a Chieti, nelle vicinanze dei lavori agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono state lasciate finestre abbandonate, creando una situazione di degrado e potenziale pericolo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su pagani libera Argomenti discussi: Pagani quando l’hypercar diventa attico di lusso a Miami. Presidio Libera a Pagani "Antonio Esposito Ferraioli" - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.