Edoardo Bennato, noto per aver portato il rock e il blues nel panorama musicale italiano, torna dal vivo con il tour “Sono solo canzonette”. L’appuntamento è al Teatro Arcimboldi di Milano, venerdì, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni più celebri e scoprire le sue nuove interpretazioni. Un evento dedicato agli appassionati di musica e alla storia del cantautorato italiano.

Edoardo Bennato, il pirata del rock, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, e primo a portare il rock e il blues nel cantautorato italiano, torna live con il suo tour “Sono solo canzonette“ al Teatro Arcimboldi Milano, venerdì. L’ “impertinente” Peter Pan, allergico a ogni etichetta, sovversivo della musica, provocatore, che ha scritto capolavori diventati pietre miliari della musica italiana, proporrà in concerto un “juke-box“ di brani vecchi e nuovi contraddistinti da una peculiarità di stile e un’eterogeneità di influenze che ne hanno fatto il capostipite di una genia di irregolari della nostra canzone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sono solo canzonette“ a teatro

EDOARDO BENNATO - SONO SOLO CANZONETTE 2025 09-01-2026 MILANO - Teatro Arcimboldi 15-02-2026 BOLOGNA - Europauditorium BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI QUA: https://www.ticketone.it/artist/edoardo-bennato/ - facebook.com facebook