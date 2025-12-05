Eurovision e Israele | ecco perché non sono solo canzonette

La musica, l’arte e la cultura dovrebbero unire, non dividere. Ieri l’Ebu ha votato sì alla partecipazione di Israele all’Eurovision 2026 (738 voti contro 265 no e 120 astenuti). La decisione, a quanto pare, provocherà la defezione di alcuni Paesi, come Islanda, Irlanda, Spagna e Olanda. Ma la notizia non è che Israele possa partecipare . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Eurovision e Israele: ecco perché (non) sono solo canzonette

