Meteo arriva il Ciclone Mediterraneo | settimana con piogge intense e venti forti
Previsioni meteo: nelle prossime settimane, la Sicilia sarà interessata da un episodio di forte instabilità atmosferica, denominato
Il tempo in Sicilia si avvia verso una fase progressivamente più instabile destinata a intensificarsi nei prossimi giorni. In arrivo il "Ciclone Mediterraneo" che inizierà a influenzare le condizioni meteo già dalla serata di venerdì portando le prime piogge soprattutto sui settori sud-orientali dell'Isola. Come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo, le precipitazioni interesseranno in particolare l'Agrigentino, il Siracusano e il Ragusano, mentre sui rilievi dell'Etna sono attese nevicate oltre i 1700 metri. Sulle aree occidentali, invece, il tempo si manterrà più stabile, con ampie schiarite e condizioni generalmente soleggiate.
