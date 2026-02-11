Allerta meteo in Campania | piogge intense venti forti e mare agitato

Questa mattina la Protezione Civile ha lanciato un allarme meteo in tutta la regione. Piogge intense e venti forti si abbattono sulla Campania, mentre il mare si agita lungo le coste. L’avviso è in vigore dalle 8 alle 20 di giovedì 12 febbraio. Le autorità invitano cittadini e operatori a prestare attenzione alle possibili criticità e a evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle zone più a rischio.

Doppio avviso di allerta meteo in Campania della Protezione Civile valido dalle 8 alle 20 di giovedì 12 febbraio: criticità idrogeologica e raffiche con possibili mareggiate lungo le coste. Previsti fenomeni di pioggia anche intensa e venti forti con mare agitato su diverse aree del territorio regionale. L’allerta di livello Giallo riguarda precipitazioni e temporali anche di forte intensità a scala locale, con conseguente criticità idrogeologica nelle seguenti zone: Sono possibili fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane legate alla saturazione dei terreni. 🔗 Leggi su 2anews.it

