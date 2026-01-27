Non solo Maignan altro rinnovo in casa Milan | ok di Allegri per Tomori

In casa Milan, si aspetta solo l’ufficialità del rinnovo di Maignan, che dovrebbe firmare fino al 2031. La società ha già ottenuto il sì di Allegri per il prolungamento di Tomori. I tifosi aspettano le comunicazioni ufficiali, ma tutto sembra ormai deciso. La squadra si prepara a blindare due pilastri chiave per il futuro.

In casa Milan si attende solo l’ufficialità per quello che riguarda il rinnovo di Mike Maignan che dovrebbe legarsi ai colori rossoneri fino al giugno del 2031. Altro rinnovo in arrivo in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Il portiere francese, arrivato a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto, è pronto a firmare con il Milan per proseguire la sua carriera a Milanello. Accordo ad un passo, altro rinnovo al Milan. Diventato capitano della squadra e autore di una grande prima parte di stagione, Mike Maignan potrebbe non essere l’unico a rinnovare a stretto giro di posta. Nelle prossime settimane potrebbe essere la volta di Fikayo Tomori, difensore centrale che con Massimiliano Allegri è tornato ad essere titolare inamovibile del trio difensivo rossonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

