Alle Terme ricomincia la stagione della salute

Le Terme di Castel San Pietro riaprono i battenti, segnando l’inizio di una nuova stagione dedicata al benessere. Stefano Iseppi, amministratore delegato, ha annunciato l’apertura dei servizi di prenotazione e informazione, che permetteranno ai visitatori di pianificare meglio le loro sedute termali. La struttura si prepara a ricevere nuovamente clienti, pronti a godersi le piscine e i trattamenti.

Con l'apertura dei servizi di prenotazione e informazione, ha preso ufficialmente il via la nuova stagione delle Terme di Castel San Pietro (nella foto l'ad Stefano Iseppi). La struttura, che resta uno dei principali presìdi di medicina termale e riabilitativa dell' Emilia-Romagna, offrirà anche all'avvio di questo nuovo anno di cure un'ampia gamma di prestazioni sanitarie erogate sia in regime privatistico sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Il percorso di ripresa delle attività segue un calendario che vedrà la sua prima data chiave nella giornata del 2 marzo, quando riprenderanno le visite mediche di ammissione ai percorsi curativi, passaggio fondamentale per la personalizzazione delle terapie.