La stagione della salute Terme la cura è servita

Le Terme di Castel San Pietro riaprono i battenti, aprendo i servizi di prenotazione e informazione. La decisione arriva dopo mesi di chiusura forzata, causata dalle restrizioni sanitarie, e segna l’inizio di un nuovo ciclo di trattamenti termali. Ora i visitatori possono prenotare le terapie e ricevere tutte le informazioni necessarie direttamente sul sito, pronti a riscoprire i benefici delle acque termali.
Con l’apertura dei servizi di prenotazione e informazione, ha preso ufficialmente il via la nuova stagione delle Terme di Castel San Pietro. La struttura, che resta uno dei principali presìdi di medicina termale e riabilitativa dell’ Emilia-Romagna, offrirà anche all’avvio di questo nuovo anno di cure un’ampia gamma di prestazioni sanitarie erogate sia in regime privatistico sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Il percorso di ripresa delle attività segue un calendario che vedrà la sua prima data chiave nella giornata del 2 marzo, quando riprenderanno le visite mediche di ammissione ai percorsi curativi, passaggio fondamentale per la personalizzazione delle terapie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A Montecatini Terme, si prospetta una possibile svolta per le Terme, con un investitore italiano che avrebbe presentato un'offerta irrevocabile per diversi immobili.
La stagione Tourné 2026 prende il via al PalaBarton Energy di Perugia con lo spettacoloLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
La cultura della donazione che nutre la tutela della saluteFino al 16 febbraio è possibile acquistare e destinare alle famiglie bisognose medicinali da banco. I preparati contro le malattie di stagione e per i bambini, presenti nelle 21 farmacie aderenti all' ... rainews.it
Fofi: Dal Ministro della Salute l’annuncio della fine della stagione dei tagli alla SanitàL’annuncio del Ministro della Salute, Roberto Speranza, dell’aumento del Fondo sanitario nazionale segna realmente la fine della stagione dei tagli al Servizio sanitario, e al sistema salute nel suo ... quotidianosanita.it
