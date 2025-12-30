A Lecco più controlli della polizia locale durante le Olimpiadi
Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la polizia locale di Lecco intensifica i controlli sulla sicurezza stradale e i servizi di prevenzione sul territorio provinciale. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori, mantenendo alta l’attenzione su rispetto delle norme e prevenzione di eventuali rischi. Questi interventi si inseriscono in un quadro di misure volte a favorire un evento sportivo sicuro e ben organizzato.
Più controlli di sicurezza stradale e servizi di prevenzione nel territorio dell’intera provincia di Lecco durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questo il contenuto dell’accordo di collaborazione, approvato con una delibera di Giunta regionale su proposta dell’assessore alla sicurezza e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
