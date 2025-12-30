A Lecco più controlli della polizia locale durante le Olimpiadi

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la polizia locale di Lecco intensifica i controlli sulla sicurezza stradale e i servizi di prevenzione sul territorio provinciale. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori, mantenendo alta l’attenzione su rispetto delle norme e prevenzione di eventuali rischi. Questi interventi si inseriscono in un quadro di misure volte a favorire un evento sportivo sicuro e ben organizzato.

