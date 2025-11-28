A Ronchis l albero presepi in piazza e la lucciolata della Via di Natale

Il Comune di Ronchis, in collaborazione con la Pro Loco, presenta Presepi in piazza, una manifestazione aperta a tutti. Avete ideato un progetto originale e volete esporlo in piazza? Potete iscrivervi fino a giovedì 4 dicembre, chiamando Aurelio al 335 5375604. Si tratta di un modo pubblico per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Lucciolata Accensione Albero di #Natale di Lana e inaugurazione Presepi in piazza LUNEDÌ 8 DICEMBRE dalle ORE 17.00 in piazza a Ronchis Sarà anche l'occasione per incontrarci per un Brindisi augurale organizzato dalle #associazioni roncoli - facebook.com Vai su Facebook

Per Papa Leone un albero di Natale di 27 metri innalzato a piazza San Pietro - Con l'ausilio di una gru, in piazza San Pietro è stato innalzato questa mattina l'albero di Natale. Segnala iltempo.it

Vaticano, accesi albero di Natale e presepe in Piazza San Pietro - Il Vaticano accende il suo albero di Natale e il suo presepe in Piazza San Pietro. notizie.tiscali.it scrive

Vaticano, innalzato in piazza San Pietro l'albero di Natale: è un abete alto 27 metri - In piazza San Pietro stamani è stato innalzato l'albero di Natale in un'area dove sarà allestito anche il presepe proveniente dalla provincia di Salerno. repubblica.it scrive