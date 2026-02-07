La NBA ha annunciato ufficialmente i nomi dei giocatori che parteciperanno alle gare di schiacciate e tiro dell’All-Star 2026. L’evento si svolgerà sabato 14 febbraio all’Intuit Dome, con i protagonisti pronti a sfidarsi sul parquet in attesa del grande momento.

La NBA presenta ufficialmente i protagonisti dello Slam Dunk Contest 2026, in programma sabato 14 febbraio all’Intuit Dome. L’evento, parte integrante dell’NBA All-Star Saturday, metterà in scena acrobazie e duelli tra talenti emergenti, offrendo una cornice di spettacolo e competitività tipica dell’appuntamento di metà stagione. L’edizione corrente privilegia debutti assoluti e una dinamica di gara volte a premiare l’originalità dei movimenti e l’impatto visivo delle schiacciate. La NBA ha annunciato le squadre del Kia Shooting Stars 2026. Quattro team, ciascuno formato da tre membri — due giocatori NBA e una leggenda NBA — si sfideranno in una competizione che valorizza tiro e coordinazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ecco i partecipanti alle gare di schiacciate e tiro per l'All-Star Game 2026

Paolo Banchero, giovane talento NBA, sta attraversando un momento di difficoltà.

Questa notte si sono ufficializzate le riserve per l'All Star Game.

