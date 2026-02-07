Ecco i partecipanti alle gare di schiacciate e tiro per l' All-Star Game 2026
La NBA ha annunciato ufficialmente i nomi dei giocatori che parteciperanno alle gare di schiacciate e tiro dell’All-Star 2026. L’evento si svolgerà sabato 14 febbraio all’Intuit Dome, con i protagonisti pronti a sfidarsi sul parquet in attesa del grande momento.
La NBA presenta ufficialmente i protagonisti dello Slam Dunk Contest 2026, in programma sabato 14 febbraio all’Intuit Dome. L’evento, parte integrante dell’NBA All-Star Saturday, metterà in scena acrobazie e duelli tra talenti emergenti, offrendo una cornice di spettacolo e competitività tipica dell’appuntamento di metà stagione. L’edizione corrente privilegia debutti assoluti e una dinamica di gara volte a premiare l’originalità dei movimenti e l’impatto visivo delle schiacciate. La NBA ha annunciato le squadre del Kia Shooting Stars 2026. Quattro team, ciascuno formato da tre membri — due giocatori NBA e una leggenda NBA — si sfideranno in una competizione che valorizza tiro e coordinazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su All Star Game2026
NBA Freestyle | Che succede a Paolo Banchero? Dall’All Star Game alle difficoltà: alcune percentuali sono imbarazzanti
Paolo Banchero, giovane talento NBA, sta attraversando un momento di difficoltà.
All Star Game, ecco le riserve: LeBron c'è, Kawhi snobbato. Prima volta per Murray e Holmgren
Questa notte si sono ufficializzate le riserve per l’All Star Game.
Is LeBron going to MISS the All Star Game
Ultime notizie su All Star Game2026
Argomenti discussi: Reali, capi di Stato e premier: ecco il parterre atteso ai giochi Milano Cortina; La scaletta della cerimonia di apertura di Milano Cortina: da Mariah Carey all’inno di Pausini; Tutto sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ecco la guida completa; Cerimonia di apertura Milano-Cortina: ecco quando e con chi sfila la bandiera italiana.
Roma: nasce Wow, il primo contest musicale universitario e nazionale dedicato alle voci femminili. Ecco i requisiti e come partecipareValorizzare il talento femminile attraverso la musica e offrire spazi di visibilità e opportunità di crescita alle partecipanti: ... msn.com
Game 14: Star volley Bisceglie vs Lu.Vo. Barattoli Arzano Palazzetto dello sport, Bisceglie 19:00 facebook
La star di “Squid Game” Gong Yoo ospite al Florence Korea Film Fest 2026. All’attore sarà dedicata una retrospettiva con una selezione di sei titoli e sarà protagonista di una masterclass il 21 marzo ore 11 al cinema La Compagnia di Firenze bit.ly/gongyoo26 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.