Da oggi, i biglietti di carta pre-acquistati tramite Trasporti Atm non sono più validi. Questa modifica richiede ai titolari di richiedere un eventuale rimborso. Per procedere, è importante seguire le indicazioni ufficiali fornite da Atm. Questa decisione si inserisce in un processo di digitalizzazione e aggiornamento delle modalità di pagamento, simile a quanto avvenuto in passato con l'introduzione dell’euro.

Il passaggio dalla Lira all'Euro ce l'ha insegnato: da un giorno all'altro di credito in formato cartaceo hanno smesso di avere valore, con buona pace di chi ne aveva ancora qualcuno nel cassetto. La stessa cosa accade oggi a Milano e nei centri della Lombardia serviti da Atm: i vecchi biglietti di carta, quelli che si inserivano nelle fessure dei convalidatori, non sono più accettati a decorrere dal primo gennaio 2026. Sostituzione entro il 30 giugno 2006. È bene dunque dare un'occhiata in casa, nel portafoglio o in qualche borsa, in tasca di qualche cappotto per recuperarli e ottenerne la sostituzione con i nuovi biglietti ricaricabili entro il 30 giugno 2026, termine ultimo indicato dall'Azienda Trasporti Milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trasporti Atm, addio ai biglietti di carta pre-acquistati: non sono più validi. Ecco come ottenere il rimborso

Trasporti Atm, addio ai biglietti di carta pre-acquistati: non sono più validi. Ecco come ottenere il rimborso - Chi ne avesse ancora in dotazione deve sostituirli al più presto perché, già fuori uso dall'1 gennaio 2026, sono destinati a diventare carta straccia perdendo così il valore di acquisto.