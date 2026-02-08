napoli il carattere dei campioni

Il Napoli conquista tre punti importanti battendo il Genoa al Marassi. Nonostante l’inferiorità numerica, i partenopei riescono a portare a casa la vittoria al fotofinish. La squadra di Spalletti dimostra di avere carattere e determinazione, anche in situazioni difficili. Un successo che rafforza la posizione in classifica e mostra la grinta del gruppo.

Il Napoli batte al Marassi il Genoa di De Rossi e incassa tre punti pesantissimi, nonostante l’inferiorità numerica e gli infortuni che continuano a falcidiare la squadra di Antonio Conte. Più forti di tutto. Delle assenze, degli errori, degli infortuni, dell’espulsione. Una vittoria che pesa più di tre punti, per come è arrivata e per la forza che può dare a un gruppo che non vuole mollare. Un premio al carattere e al cuore di una squadra che non è mai andata al tappeto nonostante i cazzotti presi. Ha accusato i colpi, ma poi li ha restituiti. Con le ultime energie rimaste il Napoli si è andato a prendere in pieno recupero i tre punti che lo fanno restare aggrappato al treno di vertice. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

