Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha commentato le aspettative prima della sfida contro il Lecce, sottolineando l’importanza di ottenere i tre punti e riconoscendo l’esperienza di Spalletti. Ha anche espresso entusiasmo riguardo alla possibilità di raggiungere le 100 presenze con la maglia bianconera, evidenziando l’importanza di questa tappa nella sua carriera.

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn nel pre partita della gara con il Lecce. Le sue dichiarazioni. Gleison Bremer, difensore della Juventus, presenta così Juve Lecce a Dazn. Le sue parole: « Finalmente le 100 partite con la Juve, sono stato fuori un anno. Conta che ora sono con la squadra. È una partita difficile, dobbiamo stare uniti e vincere assolutamente. Mi servono più partite e allenamenti, non sono ancora al 100% ma questo viene col tempo. Mi trovo bene con Spalletti, è bravo. Lo dice la sua storia. Noi giocatori cerchiamo di seguirlo. Danilo mi ha aiutato tanto, è una grande persona e un grande giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bremer a Dazn: «Finalmente le 100 con la Juve! Partita da vincere assolutamente, Spalletti è bravo. Quando vedrò Danilo…»

