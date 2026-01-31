L’Italia del rugby si prepara a vivere una nuova fase con Edoardo Todaro. La Nazionale azzurra ha scoperto un talento che potrebbe fare la differenza. La prima partita del Sei Nazioni quest’anno si gioca di giovedì, una scelta fatta per non sovrapporsi con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. I giocatori sono pronti, e anche gli appassionati aspettano con trepidazione questa stagione che promette emozioni.

Il diciannovenne che piace agli inglesi all’esordio nel Sei Nazioni. "Cosa chiedo al rugby? Di impegnarmi tanto, nel corpo e nella mente, di darmi metodo e disciplina, di regalarmi amicizie" La scorciatoia per la primavera. Il Sei Nazioni comincia, per la prima volta, un giovedì per evitare la concomitanza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: giovedì 5 febbraio, alle 21.10, Francia-Irlanda allo Stade de France di Parigi. Sabato 7 le altre due partite: alle 15.10 Italia-Scozia all’Olimpico di Roma, alle 17.40 Inghilterra-Galles a Twickenham di Londra. Una scorciatoia di primi, secondi e terzi tempi, una scorciatoia tra mischie, touche e mete, ma anche una lunga maratona televisiva in diretta su Sky Sport. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Italia del rugby ha trovato una stella: alla scoperta di Edoardo Todaro

Approfondimenti su Italia Rugby

Un orribile ritrovamento scuote una tranquilla località italiana: un uomo è stato trovato morto all’interno di una cassapanca.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Italia Rugby

Argomenti discussi: Guinness Sei Nazioni 2026: l’Italia del rugby torna all’Olimpico di Roma; Italrugby, allenamento congiunto con l’Italia U20. Quesada: Momento di crescita reciproca; L'Italia del rugby per il Sei Nazioni: Garbisi, Zanon, Belloni e gli altri esclusi dal ct, tornano Odogwu e Pani; Sei Nazioni 2026: dove si vedrà l’Italia in chiaro.

L'Italia del rugby ha trovato una stella: alla scoperta di Edoardo TodaroIl diciannovenne che piace agli inglesi all’esordio nel Sei Nazioni. Cosa chiedo al rugby? Di impegnarmi tanto, nel corpo e nella mente, di darmi metodo e disciplina, di regalarmi amicizie ... ilfoglio.it

Rugby Serie A Elite - I Lyons ospitano i campioni d'Italia del RovigoSulla carta è una gara da bollino nero per i Leoni al Beltrametti, ma la squadra di Paoletti ci arriva da due successi consecutivi e scoppia di entusiasmo ... sportpiacenza.it

Secondo quanto riportato da un comunicato FIR, Edoardo Todaro ha riportato una lesione del legamento crociato del ginocchio destro in raduno con la Nazionale Il giovane talento, uno dei giocatori più in forma del momento, è così costretto a fermarsi e a - facebook.com facebook