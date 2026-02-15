Ale & Franz al Politeama Genovese | vecchi e nuovi personaggi in 30 anni di carriera

Ale e Franz sono tornati sul palco del Politeama Genovese per presentare “Capitol'Ho”, uno spettacolo che ripercorre i loro 30 anni di carriera e introduce nuovi personaggi nel loro mondo strampalato. La coppia di comici italiani, nota per le gag surreali, ha invitato sul palco anche alcuni attori emergenti, creando un mix tra vecchi e nuovi volti. Durante la serata, hanno riproposto le loro battute più famose e sperimentato con personaggi mai visti prima, sorprendendo il pubblico presente.

In programma due serate al Politeama Genovese, venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle ore 20:30. Il duo comico rilancia e raddoppia con un lavoro che confonde le carte e segna l'inizio di una nuova era: un ennesimo Capitol'Ho della loro lunga e divertente storia. Scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis. Regia di Alberto Ferrari.