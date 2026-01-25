Domani sera alle 21 al teatro Masaccio di San Giovanni, va in scena «Capitol’Ho», lo spettacolo che segna il ritorno in teatro di Ale & Franz. Con questa produzione, i comici celebrano i trent’anni di carriera ripercorrendo i personaggi più emblematici e surreali che li hanno resi riconoscibili. Un’occasione per rivivere, con intelligenza e ironia, il loro percorso artistico e il loro stile unico.

Arezzo, 25 gennaio 2026 – Al teatro Masaccio di San Giovanni domani sera alle 21 va in scena «Capitol’Ho» l o spettacolo che riporta in teatro Ale & Franz con un nuovo, sorprendente lavoro che celebra la loro trentennale carriera, rilanciando con intelligenza e ironia i personaggi più iconici e surreali che li hanno resi celebri. Si tratta di uno zibaldone teatrale che attraversa tempi, stili e battute, dove ogni sketch è una porta su un mondo assurdo ma riconoscibile, familiare e spiazzante. Un flusso comico ininterrotto, in cui il pubblico è protagonista e complice. Scritto da Francesco Villa e Alessandro Besentini insieme ad Alberto Ferrari e Antonio De Santis, con la regia di Alberto Ferrari, lo spettacolo è prodotto da Dada e Infinito di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini, in collaborazione con Argot Produzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Capitol’Ho» Ale & Franz in 30 anni di carriera

Leggi anche: Ale & Franz tornano a Trieste con “Capitol’ho”

Il duo comico Ale & Franz in tour a Pordenone con il nuovo spettacolo “Capitol’ho”Il duo comico Ale & Franz torna a Pordenone l'11 e 12 marzo con il nuovo spettacolo “Capitol’ho”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ale e Franz, trent'anni di comicità innovativa e spiazzante

Argomenti discussi: Ale e Franz scelgono Bologna per il debutto di Capitol'ho; Ale & Franz in tour con il nuovo spettacolo CAPITOL'HO - tutte le date dal 22 gennaio al 26 aprile 2026; Ale & Franz tornano a Trieste con Capitol’ho; 'Ale e Franz' scelgono Bologna per il debutto nazionale di 'Capitol'ho'.

Capitol'ho. Debutto nazionale di Ale e FranzCapitol'ho segna a Bologna il debutto nazionale di Ale e Franz al Teatro Celebrazioni, tra scene iconiche e novità inedite. itinerarinellarte.it

'Ale e Franz' scelgono Bologna per il debutto nazionale di 'Capitol'ho''Ale e Franz' scelgono Bologna per il debutto nazionale di 'Capitol'ho', il nuovo spettacolo che segna i trent'anni di carriera del duo comico. Le prime sono in programma al Teatro Celebrazioni venerd ... ansa.it

«La vita Ridiamoci sopra». Domani al Comunale di Cagli il duo comico Ale e Franz in scena con “Capitol’ho” - facebook.com facebook