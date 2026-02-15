Alberto Tomba chiama Federica Brignone e interrompe la conferenza stampa | Attento sei in viva voce…

Alberto Tomba ha chiamato Federica Brignone durante la conferenza stampa, interrompendo l'incontro con una telefonata in viva voce. La scena si è svolta subito dopo la sua vittoria, quando il campione si è avvicinato al telefono e ha parlato con la sciatrice senza nascondere il volume. Un momento imprevisto che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, con alcuni addetti ai lavori che hanno notato la conversazione tra i due atleti.

Fuori programma durante la conferenza stampa post vittoria di Federica Brignone. Alberto Tomba la chiama sul telefonino e una conversazione privata diventa un evento pubblico: "Albi. attento ti sentono tutti". "Menomale qualcuno che mi avvisa." la risposta di Tomba. Anche Deborah Compagnoni si è aggiunta ai complimenti: "Federica, hai fatto un prodigio!". Dopo Alberto Tomba, c'è solo Federica Brignone. Federica Brignone ha ottenuto un risultato storico, diventando la seconda atleta italiana a vincere due medaglie d'oro nello sci alpino alle Olimpiadi, dopo Alberto Tomba. Federica Brignone come Alberto Tomba: due ori nella stessa Olimpiade! Federica Brignone ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Pechino, riprendendo il paragone con Alberto Tomba, che aveva fatto lo stesso nel 1994. Due ori, dopo quello in SuperG è arrivato quello in Gigante. Ci era riuscito solo Alberto Tomba a Calgary nel 1988 quando la sua gara interruppe la diretta di Sanremo.