Alberto Tomba chiama Federica Brignone dopo il secondo oro alle Olimpiadi | Sei una grande

Alberto Tomba ha chiamato Federica Brignone dopo aver vinto il suo secondo oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, per complimentarsi con lei e riconoscere il suo talento. La campionessa azzurra ha ricevuto la telefonata mentre si trovava nel villaggio olimpico, pochi minuti dopo aver conquistato la medaglia e aver festeggiato con gli altri atleti.

Bologna, 15 febbraio 2026 – Leggenda chiama e leggenda risponde. Da una parte del telefono il bolognese Alberto Tomba, dall’altra parte della cornetta Federica Brignone, fresca vincitrice della medaglia oro nello slalom gigante. La seconda nella stessa edizione. Un’impresa targata Milano-Cortina 2026. Un risultato storico che raggiunse un altro italiano, nel 1998 a Nagano, in Giappone. E l’eroe fu proprio Tomba. Che così non ci ha pensato un attimo per complimentarsi con la collega. Proprio lei che 28 anni dopo ha raggiunto Tomba nell’olimpo dello sport italiano. Jacquelin vince il bronzo con l’orecchino di Pantani, la mamma del Pirata: "Felice, lui mi ricorda tanto il mio Marco” La battuta: “Fai lo slalom anche per il terzo oro?”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alberto Tomba ha chiamato Federica Brignone durante la conferenza stampa, interrompendo l'incontro con una telefonata in viva voce.

Federica Brignone ha ottenuto un risultato storico, diventando la seconda atleta italiana a vincere due medaglie d’oro nello sci alpino alle Olimpiadi, dopo Alberto Tomba.

