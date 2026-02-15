Al via rottamazione di auto in fermo

Le case automobilistiche non hanno rispettato l’obbligo di richiamare le auto ferme da oltre due anni, quindi queste vetture saranno inserite in un elenco e soggette a multe. Un esempio concreto riguarda una casa nota che non ha completato le riparazioni entro il termine stabilito.

21.45 Le auto richiamate dalle case automobistiche, che non effettuano l'intervento previsto entro 2 anni, finiranno in un apposito elenco e saranno sanzionate.Le vetture sottoposte a fermo amministrativo da tanto tempo potranno essere radiate e rottamate su indicazione delle amministrazioni locali, liberando strade e terreni. Sono 2 delle novità in campo automobilistico che scattano la prossima settimana.Riguardano 4 milioni di auto 'fantasma'. Lo ricorda Federcarrozzieri, l' associazione delle carrozzerie italiane.