Quali debiti con il Fisco rientrano nella rottamazione quinquies in Manovra | dalle multe al bollo auto

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Multe, Imu, Tari, bollo auto e altri tributi potrebbero rientrare nella rottamazione quinquies, la sanatoria in 9 anni e 54 rate bimestrali per le cartelle esattoriali relative al periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Vediamo nel dettaglio quali debiti si potranno sanare e quali no. 🔗 Leggi su Fanpage.it

