Al Csm sistema paramafioso bufera sulle parole di Nordio

Il nome di Nordio finisce al centro di una polemica dopo le sue dichiarazioni sul Csm, che sono state percepite come un’accusa di sistema paramafioso. L’Anm ha reagito duramente, criticando apertamente le sue parole. Nel frattempo, si sono scatenate tensioni tra opposizione e maggioranza, con scambi di accuse serrate. Il ministro della Giustizia ha poi risposto, definendo eccessive le reazioni e difendendo le proprie affermazioni.

In vista del referendum sulla giustizia in calendario a marzo, proseguono, ormai quotidianamente, le frizioni tra il Guardasigilli, Carlo Nordio, e il Csm e le opposizioni. In alcune interviste rilasciate oggi il ministro della Giustizia ha sottolineato come il sorteggio, che la riforma prevede, avrebbe, tra i suoi meriti, quello di rompere «questo meccanismo "para-mafioso", questo verminaio correntizio». Parole che hanno subito scatenato una levata di scudi, e la replica, nel pomeriggio, dello stesso ministro. Ad attaccare è l'Associazione nazionale magistrati (Anm). «Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha deciso di avvelenare i pozzi accusando i magistrati di usare metodi paramafiosi, paragonando l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ai comportamenti della criminalità organizzata.