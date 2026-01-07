Napoli-Verona finisce in parità al Maradona | Conte conquista solo un punto
Nel match tra Napoli e Verona, terminato con un pareggio al Maradona, le due squadre si sono spartite la posta in palio. Il Napoli, sotto la guida di Conte, non è riuscito a ottenere la vittoria contro un Verona organizzato, conquistando così solo un punto. La partita ha mostrato un equilibrio tra le forze in campo, con entrambe le squadre a cercare l'opportunità di sbloccare il risultato.
Il Napoli è riuscito ad evitare la sconfitta contro il Verona ma non si va oltre al pareggio al Maradona: Zanetti mette lo sgambetto e Conte ottiene solo un punto. Il Verona sorprende il Napoli al Maradona e gioca un gran primo tempo segnando due gol pesanti. Gli azzurri però, nella ripresa, rientrano con una . 🔗 Leggi su Sportface.it
