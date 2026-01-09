Agroalimentare apre Ismea Investe | misura da 100 mln per società di capitali

Ismea ha annunciato l’apertura dello sportello per “Ismea Investe” 2026, una misura finanziaria da 100 milioni di euro rivolta alle società di capitali. L’obiettivo è sostenere progetti di sviluppo nei settori dell’agricoltura, della trasformazione, della commercializzazione e della distribuzione di prodotti agroalimentari. La misura si rivolge a imprese cooperative e non, favorendo investimenti strategici per il settore agroalimentare italiano.

Ismea comunica l’apertura dello sportello relativo alla misura “Ismea Investe” 2026, lo strumento finanziario rivolto alle società di capitali, anche in forma cooperativa, a sostegno dei progetti di sviluppo nei settori della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonchè della distribuzione e della logistica. La misura – disciplinata dal decreto del ministero dell’Agricoltura del 29 dicembre 2023 e attuata da Ismea – si articola in due linee di intervento. La prima prevede f inanziamenti ipotecari agevolati di importo compreso tra 2 e 20 milioni di euro, con una durata massima di 15 anni, di cui fino a 5 anni di preammortamento, ad un tasso di interesse pari al 30% di quello di mercato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Lollobrigida: “I dati Ismea confermano agroalimentare forte” Leggi anche: Ismea, l’Italia conferma la leadership agroalimentare in Europa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ismea Investe, al via la misura per società di capitali della filiera agroalimentare; Agricoltura, da Ismea 100 milioni di finanziamenti agevolati: al via due bandi; Ismea Investe 2026: stanziati 100 milioni. Ismea Investe 2026: al via lo sportello per le imprese - A disposizione 100 milioni tra finanziamenti agevolati e interventi a mercato per investimenti nella filiera agroalimentare ... myfruit.it Apre "Ismea Investe" 2026 - In particolare il sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti che consentono a queste ultim ... agroalimentarenews.com Apre oggi lo sportello della misura finanziaria 'Ismea Investe' 2026 rivolto alle società di capitali della filiera agroalimentare. Un'edizione che avrà una dotazione complessiva di 100 milioni di euro. #ANSATerraGusto x.com Apre oggi lo sportello della misura finanziaria 'Ismea Investe' 2026 rivolto alle società di capitali della filiera agroalimentare. Un'edizione che avrà una dotazione complessiva di 100 milioni di euro. #ANSATerraGusto - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.