Agrigento elezioni in vista | il candidato Di Rosa chiede trasparenza sui patrimoni dei concorrenti

Agrigento si avvicina alle amministrative di primavera e il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa fa una richiesta chiara: vuole che tutti i concorrenti pubblicino i loro patrimoni. L’obiettivo è aumentare la trasparenza e ridare fiducia alla gente, sempre più scettica nei confronti della politica locale. Di Rosa spera che questa mossa aiuti a ricostruire un rapporto più diretto tra cittadini e amministratori.

Agrigento si prepara alle amministrative di primavera con una proposta inedita: il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa sollecita la pubblicazione dello stato patrimoniale di tutti i contendenti alla carica, puntando a ristabilire un rapporto di fiducia tra cittadinanza e politica locale, spesso minato da un crescente distacco e una percezione di scarsa credibilità. L'iniziativa, lanciata il 10 febbraio 2026, mira a una maggiore trasparenza nell'accesso alle cariche amministrative. Di Rosa, sostenuto da diverse realtà civiche e associative del territorio, ha espresso la necessità di un cambiamento radicale nel modo di fare politica, partendo da un atto concreto e verificabile come la resa pubblica dei propri beni.

