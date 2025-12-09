Nel segno della solidarietà taglio del nastro per il presepe di Cult3.0

In occasione dell’inaugurazione del presepe di Cult3.0, si è svolta una festa ricca di partecipazione e solidarietà. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini, accolti dalla portavoce dell’associazione, Emilia Condarelli. L’evento ha rafforzato il senso di comunità e collaborazione tra i partecipanti, celebrando le tradizioni natalizie e il valore della solidarietà.

Grande partecipazione alla festa d'inaugurazione del presepe dell'associazione Cult3.0. Ad accogliere i tanti presenti, la dinamica portavoce del sodalizio e giornalista di ReggioTV, Emilia Condarelli. Una mattinata di festa e riflessione sulle campagne antiviolenza e di solidarietà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

"Si ripete la notte dei cristalli? Da "Passaggio al Bosco" a salto nel buio della cultura" in segno di solidarietà e per la libertà di pensiero. #piùlibripiùliberi - facebook.com Vai su Facebook

1/3 Oggi in visita alla redazione de @LaStampa in segno di solidarietà al Direttore Andrea Malaguti, alla redazione e a tutti i lavoratori per le recenti violenze subite. Bisogna far sentire alla Stampa di Torino l'appoggio trasversale di tutte le forze politiche e istit Vai su X

Taglio del nastro per il teatro Pax, giornata inaugurale con Gioele Dix - Sabato 21 giugno è in programma la giornata inaugurale, che prevede l’apertura della sala dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 ... Come scrive ilgiorno.it