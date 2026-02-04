Assisi | energia condivisa nel segno di San Francesco

A Assisi, si è parlato di energia e di come condividerla nel segno di San Francesco. Il sindaco Valter Stoppini, la vicesindaca Veronica Cavallucci e Giulio Proietti Bocchini, il responsabile del sito Unesco, hanno spiegato quali iniziative stanno portando avanti per promuovere un uso più sostenibile delle risorse. Durante l’incontro, hanno sottolineato l’importanza di coinvolgere la comunità e di puntare su progetti concreti per ridurre gli sprechi e aumentare l’efficienza energetica. La città si prepara a fare passi avanti

di Annateresa Rondinella, Redazione ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 16 gennaio 2026 Intervista al sindaco di Assisi Valter Stoppini, alla vicesindaca con delega all’Energia Veronica Cavallucci, al Site manager del sito Unesco Giulio Proietti Bocchini. A cura di Annateresa Rondinella, cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili, Università di Pisa. “ La tutela del patrimonio non è un freno alla transizione energetica: è un invito a farla meglio ”, afferma il sindaco Valter Stoppini. Nel cuore dell’Umbria, la città di San Francesco e Santa Chiara affronta la transizione energetica come estensione naturale della cura del creato.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Assisi Energia Auguri ai potenti del mondo. Nel segno di San Francesco Gubbio nel segno di San Francesco. Le iniziative per l’VIII centenario Gubbio si appresta a celebrare l’VIII centenario di San Francesco con una serie di iniziative dedicate alla sua figura e al patrimonio religioso e culturale della città. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Assisi Energia Ad Assisi il Festival nazionale dell'amministrazione condivisaDopo il successo riscosso lo scorso anno, dal 26 al 28 marzo prossimi torna ad Assisi il Festival dell'amministrazione condivisa dei beni comuni. Si tratta della seconda edizione di un evento ... ansa.it Scorri le immagini per scoprire il dono inaspettato che Dio fece a Francesco: i fratelli Tratto dalla “Lettera della Famiglia francescana in occasione dell'VIII Centenario del Transito di San Francesco” - facebook.com facebook Ottocento anni dopo, San Francesco d’Assisi parla ancora. Alla storia, alla Chiesa, al nostro presente. @evacrosetta ospita Davide Rondoni scrittore, poeta e presidente Comitato Nazionale Ottavo Centenario #SanFrancesco #sullaviadidamasco il 1 febbraio x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.