Dacci i soldi | 13enne accerchiato dal ‘branco’ e colpito in testa con una bottiglia

Bergamo. Doveva andare in oratorio per una caccia al tesoro, ha invece proseguito la giornata al pronto soccorso. Attimi di paura domenica pomeriggio a Redona, dove intorno alle 16 un ragazzo di soli 13 anni è stato aggredito in piazza don Sergio Colombo, davanti al locale Chapeau Bistrot. A prenderlo di mira sarebbero stati tre giovani, intenzionati a farsi consegnare del denaro. Secondo una prima ricostruzione, il minorenne avrebbe rifiutato la richiesta e tentato di allontanarsi. La fuga, però, è stata subito bloccata: i tre lo avrebbero fermato e colpito alla testa con una bottiglia di vetro prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

