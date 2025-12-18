Un centro è stato teatro di una violenta rapina e aggressione da parte di un branco. La dinamica dell’episodio resta ancora da chiarire, ma si inserisce in una serie di eventi che negli ultimi mesi hanno coinvolto giovanissimi, molti dei quali di origine tunisina. Un fenomeno che solleva preoccupazioni crescenti sulla sicurezza e sulla gestione di situazioni di tensione tra i giovani.

© Ilrestodelcarlino.it - Centro, rapinato e aggredito dal branco

La dinamica ancora non è chiara ma l’episodio, violento, è l’ultimo di numerosi eventi che hanno visto tristemente protagonisti negli ultimi mesi ragazzi giovanissimi spesso – come in questo caso – di origine tunisina. Infatti – in base a quanto si apprende – intorno alle 19 di lunedì sera un gruppo di ragazzini di origine tunisina si è introdotto all’interno di una nota catena di abbigliamento di via Emilia centro. Una volta dentro i ragazzini, almeno quattro tra cui un maggiorenne e un minorenne avrebbero tentato di rubare il portafogli ad uno dei clienti del negozio. Lo stesso, però, si sarebbe accorto di quanto stava accadendo e, nel tentare di opporsi al borseggio sarebbe stato preso a calci e pugni dal branco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Minacce, pugni in faccia e violenza: 40enne aggredito e rapinato in centro mentre ritira il ticket alla colonnina del parcheggio

Leggi anche: Aggredito in centro dal branco. Ventinovenne finisce in ospedale. Giallo sulla violenza, s’indaga

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Centro, rapinato e aggredito dal branco; Treviso, quattro amici picchiati dal branco in centro: «Aggrediti alle spalle da otto ragazzi: devono pagare»; Accerchiato dal branco per rapina, 21enne accoltellato a Milano: è grave; Rapina shock alla fermata dei treni: tenta di strangolare un uomo per rubargli occhiali e portafogli.

Centro, rapinato e aggredito dal branco - La dinamica ancora non è chiara ma l’episodio, violento, è l’ultimo di numerosi eventi che hanno visto tristemente protagonisti ... msn.com