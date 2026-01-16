Molesta clienti e prende a pugni gli arredi del locale | multato per ubriachezza molesta
Un cittadino straniero residente nel comprensorio altotiberino è stato sanzionato dalla Polizia locale di Città di Castello per comportamenti molesti e atti di violenza, tra cui molestie ai clienti e danneggiamenti agli arredi del locale. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo finalizzate al mantenimento della sicurezza e del decoro pubblico nella zona.
La Polizia locale di Città di Castello ha multato per ubriachezza un cittadino straniero residente in un altro comune del comprensorio altotiberino.Attorno alle 19 di martedì scorso, l’uomo è stato raggiunto da una pattuglia del corpo comunale, mentre, in evidente stato di alterazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
