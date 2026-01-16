Molesta clienti e prende a pugni gli arredi del locale | multato per ubriachezza molesta

Un cittadino straniero residente nel comprensorio altotiberino è stato sanzionato dalla Polizia locale di Città di Castello per comportamenti molesti e atti di violenza, tra cui molestie ai clienti e danneggiamenti agli arredi del locale. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo finalizzate al mantenimento della sicurezza e del decoro pubblico nella zona.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.