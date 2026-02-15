Afferra bimbale rompe femore | arrestato
A Bergamo, un uomo romeno senza fissa dimora ha preso la bambina di un anno e mezzo per le braccia, provocandole un femore rotto, e per questo è stato arrestato. La vicenda si è svolta questa mattina, quando il sospetto ha cercato di portare via la piccola da un parco pubblico. La madre della bambina ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto e hanno fermato l'uomo. La bambina è stata portata in ospedale per le cure del caso.
10.45 A Bergamo un romeno senza fissa dimora è stato arrestato perché avrebbe tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo. Nello strattonarla e tirandola dalle gambe le ha fratturato il femore. E' successo in un centro commerciale. La piccola era assieme alla madre che si è difesa con tutte le sue forze. A breve distanza c'era il padre che ha bloccato lo sconosciuto. Passanti e vigilantes sono intervenuti in attesa della polizia che lo ha fermato. Testimonianze e videosorveglianza hanno confermato la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Bergamo: afferra una bimba per le gambe e cerca di portarla via alla madre, arrestato. La piccola ha un femore rotto
A Bergamo, un uomo ha aggredito una bambina di un anno e mezzo cercando di portarla via dalla madre, e le ha rotto il femore nel tentativo.
Romeno afferra una bimba per le gambe e cerca di portarla via fratturandole un femore
Un cittadino romeno ha tentato di portare via una bambina di un anno e mezzo nel supermercato di Bergamo, provocandole la frattura del femore nel tentativo di strapparla dalle braccia della madre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo e le rompe gamba: arrestato; Cerca di rapire una bambina di 1 anno e mezzo e le rompe il femore; Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato. Le immagini choc; Tenta di sequestrare bimba di un anno e le rompe il femore, arrestato a Bergamo.
VIDEO | Incubo a Bergamo: uno sconosciuto tenta di rapire una bimba in un supermercato, le rompe una gambaSequestro sventato grazia al sangue freddo della madre e all'intervento dei passanti. L'aggressore ora è in carcere ... dire.it
Tenta di rapire una bimba di un anno in un supermercato a Bergamo e le rompe il femore: il videoUn uomo, senza fissa dimora, ha tentato di rapire una bimba di un anno in un supermercato di Bergamo. Dalle immagini diffuse dalla Polizia si vede la scena molto chiaramente. L’uomo è stato arrestato. fanpage.it
Ha afferrato la piccola per le gambe cercando di strapparla alla madre. Arrestato, la bimba ha riportato una frattura al femore. facebook
#Bergamo Arrestato un senza fissa dimora di origine romene che ieri ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo in un supermercato. L'aggressore ha afferrato per le gambe la piccola tentando di strapparla alla mamma. Diagnosticata alla bimba u x.com