Afferra bimbale rompe femore | arrestato

10.45 A Bergamo un romeno senza fissa dimora è stato arrestato perché avrebbe tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo. Nello strattonarla e tirandola dalle gambe le ha fratturato il femore. E' successo in un centro commerciale. La piccola era assieme alla madre che si è difesa con tutte le sue forze. A breve distanza c'era il padre che ha bloccato lo sconosciuto. Passanti e vigilantes sono intervenuti in attesa della polizia che lo ha fermato. Testimonianze e videosorveglianza hanno confermato la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

