romeno afferra una bimba per le gambe e cerca di portarla via fratturandole un femore

Un cittadino romeno ha tentato di portare via una bambina di un anno e mezzo nel supermercato di Bergamo, provocandole la frattura del femore nel tentativo di strapparla dalle braccia della madre. La scena si è svolta davanti agli occhi di numerosi clienti, che hanno assistito impotenti alla colluttazione. La piccola è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.

