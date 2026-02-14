Romeno afferra una bimba per le gambe e cerca di portarla via fratturandole un femore

Un cittadino romeno ha tentato di portare via una bambina di un anno e mezzo nel supermercato di Bergamo, provocandole la frattura del femore nel tentativo di strapparla dalle braccia della madre. La scena si è svolta davanti agli occhi di numerosi clienti, che hanno assistito impotenti alla colluttazione. La piccola è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Momenti di puro terrore in un supermercato di Bergamo, dove uno straniero ha tentato di portare via una bimba di un anno e mezzo. L'uomo, un romeno di 37 anni senza fissa dimora, è stato arrestato dalle forze dell'ordine, mentre la piccola ha addirittura riportato una frattura dopo essere stata strattonata senza alcun riguardo. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, il fatto si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 14 febbraio. Una famiglia, composta da padre, madre e una bimba di un anno e mezzo, stava uscendo dal supermercato Esselunga di via Corridoni quando si è imbattuta nel pericoloso soggetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

