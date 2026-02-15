AEW | MJF supera l’ostacolo Brody King e deve già pensare a Revolution dove lo attenderà Adam Page
MJF ha vinto contro Brody King durante lo show di AEW in Australia, dove si è svolta una serata ricca di emozioni. La sua vittoria lo porta a prepararsi per il prossimo grande evento, Revolution, dove affronterà Adam Page. La serata ha visto anche altri incontri spettacolari, attirando un pubblico entusiasta.
Un sabato speciale per la AEW che è tornata in Australia per tenere una puntata speciale di Grand Slam Australia. Nel main event della serata finalmente MJF e Brody King si sono affrontati sul ring con in palio il Titolo AEW dopo settimane di scambi verbali furiosi e soprattutto dopo l’Eliminator Match in cui King ha steso in poco più di un minuto il campione, grazie alla distrazione fornita da Adam Page seguita poi da un pesante attacco del membro dei Brodido. La strategia del campione. È stata una grande battaglia nel main event, con Brody King che si è dimostrato all’altezza di un match così importante, supportato a bordo ring dall’amico Bandido giunto a bordo ring verso metà match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
