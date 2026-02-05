AEW | Brody King distrugge MJF e si guadagna title shot a Grand Slam Australia

Questa notte, a Dynamite, Brody King sorprende tutti sconfiggendo MJF in poco più di un minuto. L’azione è stata veloce e senza pause, e il risultato permette al wrestler di conquistare una chance per il titolo a Grand Slam Australia, che si terrà il 14 febbraio a Sydney.

Il main event di Dynamite di questa notte ha lasciato tutti a bocca aperta: Brody King ha sconfitto il campione del mondo MJF in appena 1 minuto e 20 secondi, guadagnandosi così una title shot a Grand Slam Australia il 14 febbraio a Sydney. Un risultato clamoroso per un eliminator match che sembrava destinato ad essere la consueta vetrina per il campione, ma che si è trasformato in un incubo per MJF grazie all’intervento a sorpresa di Hangman Page. Il texano è apparso sullo stage distraendo il campione, permettendo a Brody King di approfittarne immediatamente: prima lo ha soffocato sull’apron con la sua sleeper, poi lo ha trascinato sul ring per piazzare una cannonball nell’angolo seguita dalla gonzo bomb. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

