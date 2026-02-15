AEW | Dopo Sydney fan premiati con upgrade gratuiti anche a Brisbane

Dopo l’evento a Sydney, i fan di Brisbane hanno ricevuto upgrade gratuiti grazie alla AEW, che ha deciso di premiare il pubblico locale. La compagnia ha distribuito biglietti migliorati sul momento, portando più spettatori vicino al ring. La decisione ha fatto felici molti appassionati, che hanno potuto vivere un’esperienza più intensa.

La tournée australiana della AEW ha regalato un'altra sorpresa e questa volta non si tratta di un risultato sul ring. Dopo che i fan presenti a Grand Slam Australia a Sydney sono stati spostati in posti migliori, la stessa identica situazione si è ripetuta la sera successiva durante l'evento House Rules a Brisbane. Secondo diversi spettatori che hanno condiviso la loro esperienza online, ampie sezioni dell'arena di Brisbane erano state coperte con dei teloni e, ancora una volta, molti fan sono stati trasferiti più vicino al ring prima dell'inizio dello show.