Accademia dello Sport medici premiati per gli screening gratuiti | e si rilancia con Un calcio al tumore

Bergamo. Una serata per ringraziare l’impegno di medici, infermieri e aziende per la prevenzione. È il senso dell’evento organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà nella serata del 25 novembre presso la sede dell’Ufficio Territoriale Regionale di XX Settembre, in città, per celebrare il grande risultato dell’iniziativa “Lo sport è salute”. Dal 26 al 30 maggio, negli stessi giorni del tradizionale torneo di tennis dell’Accademia alla Cittadella dello Sport, sono stati eseguiti più di 2.300 screening sanitari. Alla presenza dei rappresentanti di Regione Lombardia, sono stati premiati quanti hanno reso possibile un’importante occasione dedicata alla prevenzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it