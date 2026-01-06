Adriano Celentano compie 88 anni i dolci auguri della figlia Rosita

Il 6 gennaio 2026, Adriano Celentano compie 88 anni. Figura fondamentale nella musica italiana, è ricordato per aver portato il rock nel nostro paese e aver lasciato un’impronta duratura nel panorama musicale. La sua famiglia, in particolare la figlia Rosita, gli rivolge i propri auguri in occasione di questo importante traguardo, che celebra una carriera ricca di successi e innovazioni.

Il 6 gennaio 2026, nel giorno che tutte le feste porta via, si festeggia il compleanno dell'uomo che portò il rock in Italia. Adriano Celentano compie 88 anni di vita e 49 dal suo esordio sul palco. A festeggiare il "molleggiato" della musica italiana, l'inseparabile moglie Claudia Mori e la figlia Rosita, che per l'occasione ha rivelato il lato più dolce del padre. Rosita Celentano: "Mio padre, come avesse 40 anni". Adriano Celentano celebra il traguardo degli 88 anni, ma senza sentirli. A confermalo, in un'intervista al Corriere della Sera, è la figlia Rosita (la più giovane dopo Rosalinda e Giacomo).

