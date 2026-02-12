San Valentino bagnato | temporali e raffiche di vento nel week end degli innamorati

Nel weekend di San Valentino il maltempo ha rovinato le coppie. Pioggia intensa, temporali e raffiche di vento hanno colpito tutta la Campania, rendendo difficile uscire di casa e festeggiare come si sperava. Molti si sono trovati a ripararsi sotto le tettoie, altri hanno annullato i piani all’ultimo minuto. Il tempo ha deciso di rovinare la festa anche quest’anno.

Le previsioni di 3bmeteo.com per il fine settimana in provincia di Caserta "Weekend di San Valentino all'insegna del maltempo con piogge intense, temporali e venti di burrasca sulla Campania". Lo conferma il meteorologo Gaetano Genovese della redazione di 3bmeteo.com nelle sue previsioni per il fine settimana degli innamorati in Campania e in provincia di Caserta. "Un profondo vortice ciclonico nato dall'interazione tra aria fredda artica e quella più umida in risalita da latitudini sub-tropicali, si formerà durante la serata di venerdì sul golfo del Leone, rinnovando condizioni di marcato maltempo anche in Campania durante il prossimo fine settimana - prosegue Genovese - In particolare dopo una giornata di venerdì caratterizzata da tempo sostanzialmente stabile con ampie schiarite su tutto il territorio regionale, a partire dalla nottata tra venerdì e sabato si assisterà a un rapido peggioramento del tempo su tutto il territorio con piogge e temporali, localmente anche di forte intensità.

