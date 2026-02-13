Addio a Zoe Trinchero: il dolore di Nizza Monferrato per la tragica fine della 17enne Nella quiete del Monferrato, una comunità si stringe attorno al nome di Zoe. Il dolore cammina piano tra le vie di Nizza, mentre la città prepara un saluto che somiglia a un abbraccio collettivo. Zoe, trovata senza vita nella sua casa, era salita in sella alla bici poco prima di scomparire, alimentando il sospetto di un tragico incidente o di una crisi improvvisa. La famiglia e gli amici piangono la giovane, conosciuta per il sorriso contagioso e la passione per la musica, che

Città in silenzio: il saluto a Zoe. A Nizza Monferrato i giorni scorrono più lenti. Si parla a bassa voce di Zoe Trinchero, 17 anni, e di quel vuoto che lascia nei corridoi della scuola, nei messaggi sospesi, nelle abitudini di tutti. Venerdì alle 21, nella chiesa di Sant'Ippolito, la comunità reciterà il rosario. Sabato alle 10, nella stessa chiesa, i funerali. Sono orari semplici, concreti, che aiutano a dare un ritmo a un dolore senza orologio.

Zoe Trinchero, studentessa di 17 anni, è stata trovata morta e abbandonata in un canale a Nizza Monferrato.

È stato un giovane di 20 anni a confessare di aver ucciso Zoe Trinchero, trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato.

Sabato mattina l'addio a ZoeDopo l'autopsia sulla salma, ieri è arrivato il nullaosta della Procura e Zoe è stata restituita alla famiglia. Venerdì sera alle 21 si terrà il rosario nella chiesa di Sant'Ippolito di Nizza; la ... lanuovaprovincia.it

Chi era Zoe Trinchero, la ragazza 17enne trovata morta nell'AstigianoAvrebbe compiuto 18 anni il prossimo ottobre la giovane trovata senza vita nella notte in un canale dell’Astigiano. Lavorava nel bar della stazione di Nizza Monferrato. La Procura di Alessandria ha ... tg24.sky.it

Zoe Trinchero, i funerali a San Valentino tra bandiere a mezz’asta e lutto cittadino x.com

I funerali di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita nel Rio Nizza, si terranno sabato 14 febbraio alle 10 nella chiesa di Sant'Ippolito, in piazza XX Settembre. Il sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, ha proclamato il lutto cittadino per perme - facebook.com facebook