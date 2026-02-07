Omicidio Zoe Trinchero | ventenne confessa svolta nelle indagini ad Asti Dolore e sgomento per la giovane vittima

Nizza-Monferrato La polizia ha arrestato un giovane di 20 anni che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta ad Asti. La confessione è arrivata nella serata di ieri e mette fine a settimane di tensione e dolore per la comunità. Gli investigatori stanno ora cercando di capire i motivi dietro il gesto e di ricostruire le ultime ore della giovane vittima. La notizia ha sconvolto amici e familiari, che chiedono giustizia.

La confessione di un ventenne ha portato all’arresto, nella tarda serata di ieri, in relazione all’omicidio di Zoe Trinchero, una diciassettenne di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La giovane è stata trovata senza vita, lasciando una comunità intera sconvolta e in lutto. L’arresto, giunto dopo un’intensa attività investigativa condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Alessandria, segna una svolta in una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera città. Il giovane, di cui non sono state al momento rilasciate ulteriori informazioni identificative, ha confessato le proprie responsabilità di fronte agli inquirenti, ammettendo di essere l’autore del terribile gesto.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Zoe Trinchero Asti, 20enne confessa l'omicidio di Zoe Trinchero: ora è in carcere | L'aggressione dopo una lite Questa mattina ad Asti, un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta dopo un’aggressione. Zoe Trinchero morta a 17 anni ad Asti, confessa un 20enne: è Alex Manna. «Colpita e strangolata dopo un approccio rifiutato» A Nizza Monferrato, in provincia di Asti, si è consumato un dramma che ha sconvolto la comunità. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Zoe Trinchero Argomenti discussi: Ragazza uccisa nell'astigiano, fermato un ventenne; Ragazza uccisa: il fermato avrebbe tentato un depistaggio. Zoe Trinchero, fermato un ragazzo di vent'anni: «Ha confessato l'omicidio». Aveva provato a dare la colpa a un altroUn ragazzo di vent'anni è stato fermato per l'omicidio di Zoe Trinchero: si tratterebbe, scrive l'Adnkronos, dell'ex fidanzato della vittima. Pressato dalle ... leggo.it Nizza Monferrato, Zoe Trinchero trovata morta in un canale. A ucciderla è stato il suo ex, il 20enne ha confessatoC’è un fermo per l’omicidio di Zoe Trinchero. Si tratta di un 20enne, M. A.G., che, pressato dalle risultanze investigative, ... affaritaliani.it ULTIM’ORA Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per l’omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita nel rio di Nizza Monferrato facebook Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero,la 17enne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. Ascoltato a lungo dagli investigatori e,davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria,ha confessato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.