Addio alla voce di Superman del Padrino e di Robin Hood | il mondo del doppiaggio piange la scomparsa di Pino Colizzi

Pino Colizzi, noto doppiatore e attore romano di 88 anni, è morto oggi a causa di una malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto tra colleghi e fan, che ricordano le sue interpretazioni iconiche in film e serie televisive. Colizzi aveva lavorato su molte produzioni di successo, dando la voce a personaggi come Superman e Robin Hood.

Il mondo del doppiaggio dice addio a Pino Colizzi, venuto a mancare a Roma nella giornata di oggi, domenica 15 febbraio: il compianto attore, doppiatore e direttore del doppiaggio aveva 88 anni. Colizzi lascia la moglie e collega Manuela Andrei, e i due figli Carlo e Chiara. Nato nella Capitale nel 1937, si trasferì da piccolo insieme ai genitori nella provincia di Cosenza, ma le sue prime esperienze in teatro le fece a Bari all'età di 17 anni. Dopo il diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma, arrivò l'esordio nel cinema grazie al regista Luchino Visconti, il quale gli affidò una piccola parte nel suo "Uno sguardo dal Ponte". Pino Colizzi, voce iconica del cinema italiano, si è spento a 88 anni: un addio al maestro del doppiaggio. Pino Colizzi, la voce che ha dato vita a numerosi personaggi del cinema italiano, è morto a 88 anni a Roma. Morto il doppiatore Pino Colizzi, la sua voce per Robert De Niro nel 'Padrino' e Michael Douglas in 'Wall Street' Pino Colizzi, il doppiatore noto per aver dato voce a Robert De Niro e Michael Douglas, è morto a 88 anni a causa di problemi di salute. Addio a Pino Colizzi, la voce italiana di HollywoodPino Colizzi rimarrà per sempre una figura centrale nell'immaginario del cinema italiano, la voce che ha contribuito a rendere immortali molte icone del grande schermo e a facilitare la trasmissione ... Aveva 88 anni. Ha prestato la voce a decine di star di Hollywood, nonché al personaggio di Robin Hood nell'omonimo classico a cartoni della Disney. È stato anche attore per cinema e tv