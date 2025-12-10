Spaccio H24 al Royal Residence autorizzato dai Bidognetti | IL VIDEO DELL' IRRUZIONE DEI CARABINIERI

Un'irruzione dei carabinieri svela un giro di spaccio H24 al Royal Residence di Castel Volturno, apparentemente autorizzato dai clan Bidognetti. L'inchiesta e il video dell'operazione mettono in luce un sistema illecito radicato nel territorio, con implicazioni che coinvolgono direttamente il controllo criminale dell'area.

Ci sarebbe anche il placet del clan Bidognetti all’avvio della piazza di spaccio operativa al Royal Residence di Castel Volturno. E’ quanto emerso nell’inchiesta dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, coordinati dalla Dda di Napoli, che hanno smantellato un sodalizio, composto da. 🔗 Leggi su Casertanews.it

