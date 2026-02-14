A Collecorvino la finale del campionato di cucina delle casalinghe italiane

Il 16 febbraio, a Collecorvino, si svolge la finale del campionato di cucina delle casalinghe italiane, attirando appassionate da tutta la regione. La competizione, che si tiene nel centro del paese, vede protagoniste donne che mettono alla prova le loro abilità ai fornelli, con piatti tradizionali e ricette innovative. Numerose partecipanti si sfidano per dimostrare chi sa preparare i migliori piatti della cucina italiana, creando un’atmosfera vivace e piena di entusiasmo.

Lunedì 16 febbraio, almeno per un giorno, Collecorvino sarà la capitale della buona cucina delle massaie italiane. Dalle ore 20:30, nel ristorante Biancavilla, si svolgerà l'epilogo nazionale del campionato della cucina per casalinghe con 12 regioni d'Italia degnamente rappresentate con piatti tipici dei rispettivi territori. A rappresentare l'Abruzzo ci sarà Pina Di Marzio di Rosciano che ha vinto la finale regionale con il piatto "Li pittiluc". Gli altri concorrenti saranno Anna Monaco (Molise) con "Pizze e fuje", Rosaria Barbetta (Marche) "Le vincisgrasse", Monia Monti (Puglia) "Spaghetti all'assassina", Maria Angelucci (Veneto) "Risotto all'amarone", Anna Di Biase (Campania) "Paccheri alla genovese", Stefania Nebuloso (Lazio) "Pasta alla carbonara", Antonietta Ferrante (Emilia-Romagna) "Girello di carnevale", Ada Di Berardino (Sicilia) "Spezzatino di vitello con carciofi", Fernando Di Iorio (Toscana) "Bocconcini di cinghiale", Giovanni Cirillo (Calabria) "Pasta chi molicchi" e Gigliola Puca (Friuli) "Spezzatino triestino".🔗 Leggi su Ilpescara.it

