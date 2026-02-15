Abruzzo 600 anni di pace tra Lanciano e Ortona | il Lodo di San Giovanni da Capestrano rinnovato

Il Comune di Lanciano ha annunciato che, il 17 febbraio 2026, si terrà una cerimonia per celebrare i 599 anni dal patto di pace con Ortona, firmato nel 1427 grazie all’intervento di San Giovanni da Capestrano. La decisione arriva dopo che le due città hanno deciso di rinnovare ufficialmente il Lodo di San Giovanni, un accordo che ha evitato scontri e mantenuto l’armonia tra le comunità abruzzesi per secoli. La giornata prevede iniziative pubbliche e incontri tra cittadini, per ricordare un episodio che ha segnato la storia locale.

Lanciano e Ortona celebrano 600 anni di pace: un lodo nel cuore dell'Abruzzo. Martedì 17 febbraio 2026, Lanciano e Ortona si preparano a commemorare un evento che ha plasmato la loro storia: il 599° anniversario del Lodo di Pace, siglato nel 1427 grazie alla mediazione di San Giovanni da Capestrano. La cerimonia, che si svolgerà nella chiesa di Sant'Antonio da Padova a Lanciano, vedrà la partecipazione dei sindaci delle due città e dei rappresentanti dell'Arcidiocesi, rinnovando un simbolo di concordia e riconciliazione. Un passato di discordie. Nel XV secolo, il territorio abruzzese era un mosaico di interessi e rivalità.