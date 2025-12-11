Sovraindebitamento | a Rocca San Giovanni il convegno del Rotary club Lanciano-Costa dei trabocchi
Venerdì 12 dicembre, nella sala consiliare del Comune di Rocca San Giovanni, si terrà il convegno organizzato dal Rotary Club Lanciano-Costa dei Trabocchi, intitolato “Oltre l’indebitamento – Strumenti per conoscere, prevenire e combattere il debito cattivo”. L'evento si propone di affrontare il tema del sovraindebitamento, offrendo approfondimenti e strumenti pratici per una gestione consapevole del debito.
UNO SPORTELLOper accogliere i cittadini in crisi da sovraindebitamento: a Chieti apre il primo d'Abruzzo grazie al protocollo con l'ordine dei commercialisti
