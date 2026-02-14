Lanciano e Ortona celebrano il 599° anniversario del lodo di pace
Lanciano e Ortona ricordano oggi il 599° anniversario del “Lodo di Pace”, firmato nel 1427 da San Giovanni da Capestrano. La cerimonia si svolge nel centro storico di entrambe le città, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. Quel trattato, firmato esattamente il 17 febbraio, pose fine a decenni di tensioni tra le due comunità e ancora oggi resta un simbolo di unità tra Lanciano e Ortona.
Lanciano e Ortona celebrano il 599° Anniversario del "Lodo di Pace", siglato tra lancianesi e ortonesi, ad opera di San Giovanni da Capestrano, il 17 febbraio 1427. L'appuntamento è quindi per martedì 17 febbraio 2026, alle 18.30, nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, a Lanciano, dove il Comune frentano e quello ortonese, in collaborazione con l'Arcidiocesi di LancianoOrtona, celebreranno la ricorrenza. Saranno presenti il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, e il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini.
Gli alpini celebrano l'83esimo anniversario della battaglia di Nikolajevka
Il 17 gennaio, la Sezione Ana di Pordenone ricorda l’83º anniversario della Battaglia di Nikolajevka, evento storico importante per gli alpini.
Siria, in migliaia a Damasco celebrano anniversario caduta Assad
A un anno dalla caduta del regime di Bashar al Assad, migliaia di cittadini hanno partecipato a una vasta celebrazione nelle strade di Damasco, segnando un momento storico per la Siria.
Diocesi: Lanciano-Ortona, arte, fede e creatività nei due musei diocesani con nuovi laboratori per famiglie, parrocchie e scuoleRicostruzione delle opere presenti nei musei, quiz e indovinelli; caccia al tesoro, giovani amanuensi, orafi e ceramisti all’opera: sono alcuni dei laboratori che sono pronti ad offrire i musei ... agensir.it
Asl Lanciano Vasto Chieti. Le iniziative per la Giornata della DonnaGli ospedali di Ortona, Lanciano, Chieti e Vasto hanno aderito alla Giornata internazionale della donna e offriranno esami e visite gratuite, incontri, consulenze e distribuzione di materiale ... quotidianosanita.it
La Asl Lanciano Vasto Chieti piange la prematura scomparsa di Claudia Giovannelli. Leggi qui https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/16203/la-asl-lanciano-vasto-chieti-piange-la-prematura-scomparsa-di-claudia-giovannelli facebook