Lanciano e Ortona ricordano oggi il 599° anniversario del “Lodo di Pace”, firmato nel 1427 da San Giovanni da Capestrano. La cerimonia si svolge nel centro storico di entrambe le città, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. Quel trattato, firmato esattamente il 17 febbraio, pose fine a decenni di tensioni tra le due comunità e ancora oggi resta un simbolo di unità tra Lanciano e Ortona.

Lanciano e Ortona celebrano il 599° Anniversario del “Lodo di Pace”, siglato tra lancianesi e ortonesi, ad opera di San Giovanni da Capestrano, il 17 febbraio 1427. L'appuntamento è quindi per martedì 17 febbraio 2026, alle 18.30, nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, a Lanciano, dove il Comune frentano e quello ortonese, in collaborazione con l’Arcidiocesi di LancianoOrtona, celebreranno la ricorrenza. Saranno presenti il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, e il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il 17 gennaio, la Sezione Ana di Pordenone ricorda l’83º anniversario della Battaglia di Nikolajevka, evento storico importante per gli alpini.

A un anno dalla caduta del regime di Bashar al Assad, migliaia di cittadini hanno partecipato a una vasta celebrazione nelle strade di Damasco, segnando un momento storico per la Siria.

