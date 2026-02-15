A Villa dei Fiori il Carnevale del cuore | la festa che celebra la vita l’inclusione e la gioia condivisa
Martedì 17 febbraio, a Villa dei Fiori, si svolge il Carnevale del cuore, un evento che coinvolge gli ospiti del centro di riabilitazione di San Pantaleone di Nocera Inferiore. La festa nasce dall’intenzione di portare allegria e senso di comunità tra le persone che vivono lì, creando un momento di condivisione tra i partecipanti. Durante la giornata, i volti dei presenti si colorano di maschere e allegria, mentre i volontari organizzano giochi e attività creative per coinvolgere tutti.
Si preannuncia un Carnevale speciale quello che, martedì 17 febbraio, colorerà i volti e i cuori degli ospiti di Villa dei Fiori, presidio di riabilitazione a San Pantaleone di Nocera Inferiore. Una mattinata di emozioni, sorrisi e partecipazione dedicata alle persone con disabilità, che ogni giorno trovano nella struttura un luogo di cura, accoglienza e dignità. Dalle ore 9:30 alle 12:30, i locali della cappella di Villa dei Fiori si trasformeranno in uno spazio di festa e fantasia, con laboratori creativi, animazioni musicali e attività espressive su misura, pensate per rispondere alle diverse esigenze e capacità degli ospiti.🔗 Leggi su Salernotoday.it
MOLO presenta “Better Together”: la nuova collezione SS 2026 celebra connessione, inclusione e gioia di stare insieme
MOLO presenta “Better Together”, la collezione primavera-estate 2026 che mette in evidenza il valore della connessione e dell’inclusione.
Bibbiena celebra la sua Mea. Festa e storia nel cuore del centro. È la giornata più attesa dell’anno
Bibbiena vive oggi il suo giorno più importante: la celebrazione della Mea, un evento che unisce festa e tradizione nel centro storico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Narcisi, tulipani, spiree: le fioriture nei giardini e nei parchi dei Beni FAI | FAI - Fondo Ambiente Italiano; Agguato ad Acerra, ferito un pregiudicato 72enne. In passato indagato per tentata estorsione; Agguato mentre passeggia con il figlio: il nome del 72enne ferito e il giallo del diverbio in strada; Weekend romantico o carnascialesco, la Riviera dei Fiori si colora di primavera.
Infermiere e guardia giurata picchiati a Villa dei Fiori ad Acerra: Ospedale da incuboPretendeva di essere visitato per primo, nonostante al triage il suo caso non fosse stato giudicato grave: così, dalle parole è passato ai fatti e un paziente ha aggredito un infermiere e una guardia ... fanpage.it
Nocera Inferiore, il Consiglio di Stato da ragione a Villa dei Fiori: progetto ok, sì all'ampliamentoIl Consiglio di Stato ha dato ragione a Villa dei Fiori e torto al Comune di Nocera Inferiore. Il Comune bloccò l’autorizzazione all’ampliamento della struttura (chiesta nel 2015 per soddisfare i ... ilmattino.it
Sarà un Carnevale speciale quello che, martedì 17 febbraio, colorerà i volti e i cuori degli ospiti di Villa dei Fiori presidio di riabilitazione a San Pantaleone di Nocera Inferiore. Dalle ore 9:30 alle 12:30, i locali della cappella di Villa dei Fiori si trasformeran facebook