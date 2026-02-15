A tutta velocità con il sorriso Ceccarelli debutta all’Olimpiade Il cuore abetonese batte a Bormio
Francis Ceccarelli ha conquistato il suo primo piazzamento alle Olimpiadi, scendendo sulla pista Stelvio di Bormio con il sorriso e determinazione. La sua presenza in gara ha attirato l’attenzione, soprattutto perché rappresenta le Filippine, paese d’origine, anche se vive e si allena in Italia. Durante la competizione, l’atleta abetonese ha dimostrato grande velocità e controllo, regalando un momento di orgoglio alla sua comunità.
Pistoia, 15 febbraio 2026 – Un esordio alle Olimpiadi che non dimenticherà Francis Ceccarelli: ieri sulla pista Stelvio di Bormio lo sciatore abetonese, che gareggia per la bandiera delle Filippine, suo paese d’origine, ha fatto emozionare grazie alla sua prestazione nella gara di slalom gigante. Un tracciato, quello della Stelvio, che ha fatto la storia dello sci, facendo da sfondo alle imprese di campioni azzurri come Alberto Tomba e Dominik Paris. Ceccarelli, che è sceso con il pettorale numero 67, ha concluso la sua gara alla cinquantaquattresima posizione, con un totale di gara di 2’48’’ e 23 centesimi, frutto di una prima manche chiusa su 1’27’’ e 36 centesimi e di una seconda manche dove Francis ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1’20’’87. 🔗 Leggi su Lanazione.it
